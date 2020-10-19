РИАМО - 19 окт. В ночь с 21 на 22 октября в московском регионе можно будет увидеть метеорный поток Ориониды, астрономы ожидают до 20 метеоров в час, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«В 20-х числах октября достигнет своего максимума метеорный поток из созвездия Орион – Ориониды. Он действует ежегодно со 2 октября по 7 ноября с пиком активности 21-22 октября. Это периодический метеорный поток средней силы, дающий в пик активности около 20 метеоров в час», - говорится в сообщении.

Активность данного метеорного потока часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика.

«Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley) – самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен», - отмечается в материале.

Наблюдать метеорный поток лучше всего с полуночи до утра, он будет виден в юго-восточной части неба при ясной, безоблачной погоде. В этом году в ночь пика Орионид Луна близка к фазе первой четверти и скроется за горизонт после 20:00, она не будет мешать наблюдению за метеорами.

Свое название Ориониды метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант – точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Впервые Ориониды задокументировал Эдвард К. Херрик, наблюдавший метеорный поток в октябре 1839 и 1840 годах.