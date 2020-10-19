РИАМО - 19 окт. Министерством энергетики Московской области разрабатываются меры по повышению надежности электроснабжения потребителей и снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

К Центру управления регионом (ЦУР) Московской области теперь напрямую подключены электросетевые организации «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Поступающие оперативные данные обрабатываются автоматически и время реакции на аварийные ситуации снизилось на 15%.

«Предусмотрено также информирование граждан об аварийном отключении и сроках восстановления электроснабжения в системе «Добродел», а в 2021 году и на «Карте ресурсообеспечения МКД», - говорится в сообщении.

Также на сайте «Россети Московский регион» реализована услуга о получении информации об отключениях электроэнергии на территории Подмосковья, посредством которой можно узнавать заранее о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, подписавшись на бесплатные СМС и/или e-mail уведомления.

«Мособлэнерго» также в скором времени реализует данный вид услуги. Для населения круглосуточно работает «Светлая линия», единый контактный центр «Россети Московский регион»: 8-800-700-40-70​ (звонок бесплатный), номер контактного центра «Мособлэнерго»: +7 (495) 99-500-99.

Об аварийных отключениях электроэнергии жителям Подмосковья необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ).