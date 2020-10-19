РИАМО - 19 окт. В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник народному артисту СССР Марку Захарову, сообщается на сайте театра «Ленком Марка Захарова».

«Скульптор - Александр Рукавишников. Мы благодарим за финансовую поддержку в создании памятника композитора и продюсера Игоря Крутого и Международный театральный фонд имени Е. Леонова», - говорится в сообщении.

На церемонии открытия присутствовали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Глеб Панфилов и артисты театра.

Захаров скончался 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям, как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

Захаров был удостоен множества наград – ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».