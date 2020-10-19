РИАМО - 19 окт. Информация о том, что в одной из квартир на юго-западе Москвы произошел хлопок газа, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале «Мосгаза».

Ранее сообщение об инциденте появилось в СМИ.

«Заявка с категорией «запах газа» поступила в Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» по каналам экстренной линии. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры», - говорится в сообщении.

По результатам осмотра квартиры в жилом доме на улице Островитянова обнаружена утечка газа в соединительной подводке к газовой плите. Утечка оперативно устранена, угрозы населению нет.