РИАМО - 19 окт. Спортсмены Московской области привезли 9 медалей с первенства России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерство физической культуры и спорта Московской области.



Соревнования проходили с 16 по 19 октября в Новгородской области.

«Спортсменка из Подмосковья Марина Новыш завоевала бронзовую медаль в дисциплине «каноэ-одиночка», серебряные награды в дисциплине «каноэ-двойка», командной гонке на байдарке-одиночке и командной гонке на каноэ-одиночке. Сергей Смирнов стал обладателем двух серебряных медалей в командных гонках дисциплин «каноэ-двойка» и «каноэ-одиночка». А Валентина Выборнова заняла третье место на байдарке-одиночке, а также две серебряные награды в командных гонках дисциплин «каноэ-двойка» и «байдарка-одиночка»», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, состязания юниоров показывают перспективу развития гребного спорта и выявляют будущих участников национальной сборной.

«Подмосковные атлеты с честью представили регион на соревнованиях, девять медалей различного достоинства – яркое тому подтверждение. Поздравляю спортсменов с заслуженными наградами», - сказал Терюшков.