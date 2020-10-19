РИАМО - 19 окт. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одной из частных клиник на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В СКР обратилась местная жительница, которая рассказала, что в одной из частных клиник, расположенных по улице Щукинской в Москве, после проведения хирургических вмешательств она получила обширные ожоги поясницы.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего», - сообщила Иванова.

Она отметила, что следователи опросят руководство и сотрудников частной клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.