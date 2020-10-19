РИАМО - 19 окт. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Талдома, которого обвиняют в убийстве собственного сына деревянной скалкой, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел 3 августа этого года. Мужчина во время воспитательной беседы со своим сыном 2014 года рождения нанес ему не меньше 26 ударов деревянной скалкой по телу и конечностям.

«Многочисленные травмы привели к развитию травматологического шока, от которого наступила смерть ребенка», - говорится в сообщении.

Обвиняемый признался в содеянном. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.