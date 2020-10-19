РИАМО - 19 окт. Гастрономический туризм с каждым годом становится все более популярным видом отдыха у туристов, самым лучшим направлением гастротуров в Подмосковье являются Коломна, Серпухов и Дмитров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Московская область - прекрасное направление для ценителей гастротуризма. Особое внимание советую обратить на Коломну, Серпухов и Дмитров. Именно там зародились известные гастробренды Подмосковья: коломенские пастила и калач, серпуховская помадка и дмитровский пряник», – отметила замруководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.

Она уточнила, что рестораны в этих городских округах ничуть не уступают московским в качестве и вкусе блюд.

В Коломне стоит обязательно попробовать местную пастилу – здесь ее готовят уже пару столетий по старинным рецептам. Еще одно традиционное местное лакомство – калачи. Туристы увидят полный цикл приготовления – от закваски до выпекания в специальной печи.

«Если хочется экзотики – стоит отправиться на ферму «Экодеревушка». Там можно попробовать деликатесы из улиток. А еще в Коломне готовят сбитень и медовуху», - добавляется в материале.

Серпуховскую помадку делают по рецепту местной купчихи Мараевой – вкус у нее нежный и сливочный, а в составе только натуральные ингредиенты. А еще в Серпухове можно попробовать традиционную выпечку серпец и крафтовые сыры.

В Дмитрове туристов ждут вкусные пряники, фермерские сыры, а также блюда из яиц и мяса страуса.

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