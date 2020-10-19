РИАМО - 19 окт. Контролер ГКУ «Организатор перевозок» помог задержать федерального преступника во время рейда в метро, пассажир привлек внимание тем, что был без перчаток, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Кроме того, у пассажира не было документов, поэтому его проводили в полицию для установления личности. Там выяснили, что гражданин находится в федеральном розыске за угон автомобиля.

«Сотрудников, помогающих поймать преступников, мы всегда награждаем и отдельно благодарим их за вклад в повышение безопасности московского транспорта», — отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Теперь нарушителю грозит не только штраф в 5 тысяч рублей, но и уголовная ответственность.