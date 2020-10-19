РИАМО - 19 окт. В муниципальные бюджеты Подмосковья за первые девять месяцев этого года поступило 11,3 миллиарда рублей от сдачи в аренду объектов недвижимости, из них 8,9 миллиарда - от продажи и аренды неразграниченной земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На совещании с органами местного самоуправления Подмосковья под руководством заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина в формате видеоконференцсвязи подвели итоги работы земельно-имущественного блока области за девять месяцев 2020 года и исполнения плановых показателей.

«В части поступлений в бюджет от сдачи в аренду и продажи муниципальной недвижимости и земельных участков неразграниченной собственности выполнены 75% плана. На сегодняшний день в муниципальные бюджеты поступили 11,3 миллиарда рублей, из них 8,9 миллиарда - от продажи и аренды неразграниченной земли, а 2,4 млрд рублей – от распоряжения муниципальной недвижимостью и земельными участками», - отметил замминистра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов.

Лидерами в работе по распоряжению муниципальной землей и имуществом показали городские округа Электрогорск, Раменский, Шатура, Луховицы, Озеры и Пушкинский, а в части распоряжения земельными участками неразграниченной собственности - Егорьевск, Ивантеевка, Мытищи, Подольск, Электрогорск, Серебряные Пруды.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова особо отметила важность работы по обеспечению землей многодетных семей. С 2011 года обеспечена земельными участками 27 591 многодетная семья.

Наибольший процент по обеспечению многодетных семей с 2011 года показали городские округа Лотошино (обеспечены 99% всех семей, вставших на очередь), Луховицы (96%), Ступино (95%), Зарайск (94%), Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский (по 93%), Павловский Посад (92%), Бронницы (91%) и Кашира (90%). Более 20 городских округов находятся в «красной» зоне. Это те округа, где процент обеспечения ниже 60%.

Отдельно коснулись вопроса предоставления госуслуг в сфере земельных отношений. Начальник управления контроля предоставления госуслуг министерства Юрий Филиппов отметил, что качество предоставления услуг – важный показатель, который затрагивает интересы десятков тысяч граждан.

«С начала года в Московской области, несмотря на непростые эпидемиологические условия, предоставлено свыше 106 тысяч государственных услуг в сфере земельных отношений, более 60 тысяч решений по ним прошли согласование в Минмособлимуществе, из них более 90% решений муниципалитетов согласованы. Это говорит о высоком качестве работы большинства муниципалитетов», - отметил он.

Также обсудили вопросы оптимизации ГУПов и МУПов на территории Подмосковья и межведомственного взаимодействия госструктур в части эффективного распоряжения имуществом и предоставления услуг населению. Перед администрациями округов поставлена задача - выйти на плановые показатели к концу года.

Герасимов также подвел итоги по осмотрам земель, плановый показатель по которым уже выполнен на 100%. В этом году удалось охватить на 32% больше земель, чем в прошлом – осмотрены более 40,4 тысячи земельных участков площадью 690 тысяч гектаров.

«Отрадно видеть, что земельный контроль также эффективен в борьбе с борщевиком Сосновского. Для того, чтобы эта борьба была результативной, нужно сначала выявить нарушение, а потом призвать правообладателя к действию. К сожалению, штрафы до сих пор являются одним из действенных методов по привлечению владельцев земли к ликвидации борщевика», - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что в этом году на правообладателей земли начислено штрафов на общую сумму более 173 миллионов рублей.