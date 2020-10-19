РИАМО - 19 окт. В Москве после окончания строительных работ восстановлена остановка «Электрозаводский мост» для электробусов, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Восстановлена остановка «Электрозаводский мост» для электробусов №№т25, т88, н3», - говорится в сообщении.

А также остановка работает для автобусов №№м3, т22, т32, 59, 86, ДП52 по Электрозаводскому мосту при следовании из центра.