РИАМО - 19 окт. Спортивные мероприятия, которые запланированы к проведению в Московской области с 21 октября по 7 ноября, пройдут по календарю, но без зрителей на трибунах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

С 21 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся дополнительные ограничения из-за пандемии Covid-19. Присутствие зрителей на трибунах будет запрещено.

«Мы вводим ряд ограничений, в том числе и спортивных. Меры носят пока упредительный характер. Мы ни в коем случае не закрываем спорт, мы оставляем все мероприятия согласно единому календарному плану, но ограничиваем присутствие зрителей на спортивных мероприятиях», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил что потом будут приниматься решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Основной приоритет сейчас – здоровье наших граждан, болельщиков», - подчеркнул министр.