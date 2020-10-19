РИАМО - 19 окт. С понедельника в Москве заработала система QR-кодов, с помощью которой теперь организовывается проход в бары и ночные клубы, работающие с 00:00 до 06:00. Корреспондент РИАМО проверил, насколько готовы столичные заведения к такой системе, и узнал мнение посетителей.

ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ПОКА РАНО

В центре города в большинстве заведений, которые работают круглосуточно, уже на входе висит предупреждение о необходимости регистрации. Информация о QR-кодах также опубликована на сайтах некоторых заведений. На окраине города не все заведения открылись из-за того, что просто не готовы к новой форме работы, объявления об этом висят на входе.

«Нововведение в нашем заведении на удивление легко прошло, почти сразу все заработало. Не могу сказать, что из-за QR-кодов стало сложнее работать, но вопросы все еще остаются, так как требования не совсем четко сформулированы», - сказал арт-директор бара «Либерти» Василий Мурашев.

Он отметил, что делать какие-либо выводы пока совсем рано, так как прошло немного времени с момента открытия заведения и запуска системы чек-ин. Но эпизоды с недовольством гостей уже были.

По его словам, часть гостей отказались регистрироваться. Больше всего гости клубов боятся, что их посадят на карантин, если в заведении будет выявлен посетитель с коронавирусом. Причем многие думают, что карантин им грозит даже в том случае, если они с заболевшим были в баре с разницей в десятки часов.

Одной из проблем QR-кодов могут стать очереди на входе в развлекательные заведения, из-за них может уменьшиться количество гостей.

«Ожидаем очередную волну спада посетителей. Система регистрации может привести и к очередям на входе, и к боязни гостей отдавать свои данные», - отметил арт-директор бара.

Как отметил сотрудник одного из баров на юге Москвы, в данном заведении еще не запущена данная система.

«Мы пока не запустили вход по QR-коду, так как данный указ носит рекомендательный характер. Как только это будет в обязательном порядке, то мы запустим систему чек-инов», - сказал он.

ПОСЕТИТЕЛИ: ЗА И ПРОТИВ

Несмотря на неоднозначную реакцию гостей развлекательных заведений, некоторые москвичи уверены в необходимости подобной системы.

«Думаю, что такая система необходима в период пандемии, потому что, если окажется, что в помещении был заболевший коронавирусом, то необходимо сразу предпринять все возможное, чтобы уберечь родных и близких», - сказал москвич Владислав Голушко.

Не все посетители согласны с таким мнением. Есть и те, кому нововведение осложнило привычный поход в бар.

«Для меня это неудобно. Мы приходим с друзьями в бар, чтобы отдохнуть, но вместо этого сталкиваемся с тем, что должны где-то зарегистрироваться, куда-то что-то отправить. Мне кажется, что эта мера никак не повлияет на количество заразившихся», - сказала москвичка Анастасия Верховцева.

Зарегистрироваться посетителям и работникам ночных клубов можно как по QR-коду, так и с помощью СМС на короткий номер 7377. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

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- В Подмосковье временно запретили присутствие зрителей на спортмероприятиях. Речь идет как о соревнованиях на свежем воздухе, так и о тех, что проводят в помещениях.

- Людей с повышенной температурой тела не будут пускать в ТЦ и кафе Подмосковья. Мера начнет действовать с 21 октября.

- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.

- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.

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В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены

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- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

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- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.