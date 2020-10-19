РИАМО - 19 окт. С понедельника в Москве заработала система QR-кодов, с помощью которой теперь организовывается проход в бары и ночные клубы, работающие с 00:00 до 06:00. Корреспондент РИАМО проверил, насколько готовы столичные заведения к такой системе, и узнал мнение посетителей.
ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ПОКА РАНО
В центре города в большинстве заведений, которые работают круглосуточно, уже на входе висит предупреждение о необходимости регистрации. Информация о QR-кодах также опубликована на сайтах некоторых заведений. На окраине города не все заведения открылись из-за того, что просто не готовы к новой форме работы, объявления об этом висят на входе.
Он отметил, что делать какие-либо выводы пока совсем рано, так как прошло немного времени с момента открытия заведения и запуска системы чек-ин. Но эпизоды с недовольством гостей уже были.
По его словам, часть гостей отказались регистрироваться. Больше всего гости клубов боятся, что их посадят на карантин, если в заведении будет выявлен посетитель с коронавирусом. Причем многие думают, что карантин им грозит даже в том случае, если они с заболевшим были в баре с разницей в десятки часов.
Одной из проблем QR-кодов могут стать очереди на входе в развлекательные заведения, из-за них может уменьшиться количество гостей.
«Ожидаем очередную волну спада посетителей. Система регистрации может привести и к очередям на входе, и к боязни гостей отдавать свои данные», - отметил арт-директор бара.
Как отметил сотрудник одного из баров на юге Москвы, в данном заведении еще не запущена данная система.
«Мы пока не запустили вход по QR-коду, так как данный указ носит рекомендательный характер. Как только это будет в обязательном порядке, то мы запустим систему чек-инов», - сказал он.
ПОСЕТИТЕЛИ: ЗА И ПРОТИВ
Несмотря на неоднозначную реакцию гостей развлекательных заведений, некоторые москвичи уверены в необходимости подобной системы.
Не все посетители согласны с таким мнением. Есть и те, кому нововведение осложнило привычный поход в бар.
Зарегистрироваться посетителям и работникам ночных клубов можно как по QR-коду, так и с помощью СМС на короткий номер 7377. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо в любое время суток, в том числе в дневные часы.
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Текстовая трансляция
19 ОКТЯБРЯ
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