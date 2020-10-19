РИАМО - 19 окт. С 23:00 понедельника с сохранением до 18:00 20 октября на территории Московской области прогнозируется усиление западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», - говорится в сообщении.

Автолюбителям рекомендуют поставить машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице прохожим следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В Московской области до 17:00 20 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.