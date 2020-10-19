РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией временно перевел прием жителей Балашихи в дистанционный режим, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Перевод встреч с жителями Балашихи на удаленный формат, прежде всего, связан с заботой о старшем поколении, которые чаще всего обращаются за помощью в общественную приемную. В понедельник на телефон общественной приемной к Ефимову дозвонились два заявителя.

«Пенсионер Михаил Дутов попросил оказать содействие в обустройстве пандуса на улице Пролетарской, дом №2 для супруги, которая передвигается на коляске. Совместно с администрацией Балашихи выедем на место для оценки объема работ. Другая заявительница Лидия Бельчикова пожаловалась на нецензурные надписи на здании гаражного кооператива, который выходит стеной на станцию Железнодорожная. Попросим владельцев здания закрасить надписи», - сказал Ефимов.

Он добавил, что пенсионерам 65+ рекомендовано вновь придерживаться режима самоизоляции.Это связано со второй волной коронавируса.

«Для их удобства мы временно перевели приемы в дистанционный режим. Предварительно будем объявлять о дате приема в социальных сетях и городской газете. Телефон у нас не менялся: 8-495-522-61-00. Также обращения можно отправлять на почту: taras-efimov@mail.ru», - заключил Ефимов.