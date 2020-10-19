РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Во дворе одного из домов на улице Электрификации Люберец могут оборудовать место для отдыха по просьбе жительницы, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. Одна из жительница попросила установить ограждения от парковочного пространства и обустроить места для отдыха во дворе на пересечении улицы Электрификации и Хлебозаводского проезда. По ее словам, во дворе сделали очень большую парковку впритык к бельевым столбам. В домах проживает много пожилых людей, которые пользуются этими столбами для сушки белья.

«Попрошу своего заместителя по благоустройству Эдуарда Малышева вместе с жильцами посмотреть, что можно сделать в этом случае. Понятно, что парковки нужны во дворах, но люди привыкли вешать белье на улице. Надо найти общий язык с жителями и разумное решение. Тоже самое касается и мест для отдыха. Все решается только с жителями в диалоге», - сказал Ружицкий.

Также к главе пришел многодетный отец. Он рассказал, что на участках, выделенных для многодетных семей в Раменском, выполнен план работ в полном объеме. Уже построено 2,5 километра новых дорог, начали возводить дома.

Представительница инициативной группы ЖК «Заречье» в Малаховке пришла с вопросом о замене застройщика.

«ЖК «Заречье» будет достраивать ООО СЗ ИСК «Ареал». Дома эти им дали нагрузкой только с тем условием, что после их возведения они приступят к своим ЖК «Карамельный» и Twin House. Сейчас «Ареал» нашел фирму «Московия», которая будет достраивать «Заречье». Я уже вел переговоры с ними, они в стадии оформления кредита», - подчеркнул Ружицкий.

Кроме того, на прием к главе пришли женщины с личными вопросами. Одна попросила содействия в выкупе комнаты в жилом помещении. Вторая – с просьбой продлить поручень на лестнице в переходе на железнодорожной станции Люберцы-1, чтобы колясочникам было удобнее спускаться. Ружицкий дал распоряжения администрации рассмотреть эти вопросы в ближайшее время.