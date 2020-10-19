РИАМО - 19 окт. Пешеходная зона, стоянки такси, пересадочный узел и велодорожка появились у вновь открытой станции МЦД-1 Долгопрудная в составе транспортно-пересадочного узла, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На сегодняшний день по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории возле станции МЦД-1 Долгопрудная. Здесь построен транспортно-пересадочный узел с парковками, стоянками такси, пешеходной зоной и велодорожкой», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в этом году в Московской области работы по благоустройству пройдут на территориях трех станций МЦД: Долгопрудная, Подольск и Баковка. Работы по благоустройству станций Подольск и Баковка планируется завершить в конце ноября.

После реконструкции общая площадь станции составляет 6,9 тысячи квадратных метров. Здесь возвели две новые платформы с навесами, крытый надземный пассажирский терминал с зоной ожидания, кассами и системой навигации, также есть точки для зарядки мобильных устройств.

Транспортный узел станции Долгопрудная составил 6 тысяч квадратных метров, въезд на него разрешен только для общественного транспорта. На площадке оборудовали зону для высадки пассажиров длиной 44 метра. Кроме того, на территории обустроили стоянку для 17 автобусов большого и 17 автобусов малого классов. Также появились две стоянки для такси на десять машино-мест.

Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, станция Долгопрудная после ремонта стала одним из самых крупных пригородных вокзалов в Московском транспортном узле.

Ремонт станции длился меньше двух лет. Здесь возвели две новые платформы с навесами на всю длину, крытый надземный пассажирский терминал с зоной ожидания, кассами, турникетными линейками, туалетными комнатами и системой навигации. В вестибюле установили 21 турникет, а спуски и подъемы для выхода на платформы и в город оснастили эскалаторами и лифтами.

Пассажирам и жителям, в том числе маломобильным, стало намного удобнее и безопаснее переходить через железную дорогу. На станции также есть точки для зарядки мобильных устройств. Теперь уровень комфорта Долгопрудной отвечает современным стандартам Московских центральных диаметров.

Станция Долгопрудная улучшила транспортную доступность для более 150 тысяч жителей области и столицы.

По прогнозам, в 2020 году ежесуточный пассажиропоток может достигнуть отметки в 18,3 тысячи человек, а к 2030 году – 33,8 тысячи.

Московская область провела работы по благоустройству прилегающей к станции территории со стороны Долгопрудного. У станции сделали разворотную площадку для общественного транспорта общей площадью 4,9 тысячи квадратных метров, оборудовали стоянки для автобусов и такси, а также сделали велодорожку. На площади устроена система ливневой канализации. На улицах Маяковского и Комсомольской оборудована парковка на 100 машино-мест, включая места для маломобильных граждан.

Станция Долгопрудная МЦД-1 распложена на границе одноименного города Московской области с Северным районом Москвы.