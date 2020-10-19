РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 19 окт. В подмосковных Люберцах прошел турнир по художественной гимнастике «Осенний триумф», в нем приняли участие около 150 сильнейших российских спортсменок 2008 года рождения и старше, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Гимнастки из Московской области, в том числе Люберец, Москвы, Белгорода, Новосибирска, Ярославля и других российских городов выступили во Дворце спорта «Триумф» в минувшие выходные.

«Победители и призеры турнира в индивидуальных и групповых программах были отмечены наградами, в их числе - гимнастки из Люберец - всего около 150 девушек. Они отлично справились с задачей, продемонстрировав судьям свое мастерство, грацию и великолепную подготовку», - сказал Ружицкий.

Спортсменки из Люберец выступили со следующими результатами: первое место - у Веры Туголуковой, второе - у Лизы Корсаковой, четвертое место завоевала Анастасия Сазонова и шестое - Виктория Попова. Также золото турнира завоевала Елизавета Шайдурова и бронзу - Сарра Александрова.