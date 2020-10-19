РИАМО - 19 окт. В Госдуме выступили с предложением восстановить памятник Александру III, установленный в 1912 году перед храмом Христа Спасителя, говорится в сообщении пресс-службы председателя политической партии и руководителя фракции «Справедливой России» в Государственной думе Сергея Миронова.

Памятник, посвященный Александру III, выполнил скульптор Александр Опекушин. В 1931 году памятник был снесен. В 2005 году по инициативе партии «Союз Правых Сил» возле храма был поставлен монумент Александру II.

«Чем больше делал Александр III для страны, тем очевиднее были его успехи, тем меньше шансов на успех он оставлял любителям «великих потрясений». И сегодня надо с благодарностью вспоминать и его дела, и тот урок, который он преподнес современникам и будущим поколениям россиян», – отметил председатель политической партии и руководитель фракции «Справедливая России» в Государственной думе Сергей Миронов.

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения императора. Александр III вошел в историю как царь-Миротворец. В годы его правления страна не участвовала в серьезных военно-политических конфликтах.