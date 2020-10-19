РИАМО - 19 окт. Рейды по общественным местам Подмосковья, проводимые в целях сокращения распространения Covid-19, помогли выявить 2967 нарушителей масочного режима и 1788 случаев пренебрежения социальной дистанцией с начала месяца, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Сотрудники Госадмтехнадзора вместе с полицейскими, общественниками и сотрудниками администраций округов с начала месяца проводят рейды, чтобы выявить тех, кто нарушает масочный режим. В результате обходов общественных мест было выявлено 2967 людей без масок. С каждым из них были проведены разъяснительные работы сотрудниками ведомственных и общественных организаций. Также удалось выявить людей, которые не соблюдают социальную дистанцию. Таких с начала месяца в Подмосковье нашлось 1788 человек.

«Всего с 1 октября текущего года уже проведено 773 профилактических рейда в 50 муниципальных образованиях Московской области», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Рейды по общественным местам включают в себя обход торговых центров, магазинов, АЗС и станций железной дороги.

В общественном транспорте региона пассажиры и водители должны быть обязательно в масках. В школах у всех на входе должна проводиться термометрия.

В регионе организовано ежедневное дежурство волонтеров для контроля за соблюдением масочного режима пассажирами в общественном транспорте. В этой работе задействовано более 2 тысяч человек. Они дежурят во всех муниципалитетах на железнодорожных станциях, автовокзалах, на остановках, а также в электричках и в автобусах.

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Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье временно запретили присутствие зрителей на спортмероприятиях. Речь идет как о соревнованиях на свежем воздухе, так и о тех, что проводят в помещениях.

- Людей с повышенной температурой тела не будут пускать в ТЦ и кафе Подмосковья. Мера начнет действовать с 21 октября.

- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.

- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.

- Воробьев анонсировал запрет выставок и массовых мероприятий в Подмосковье.

В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены

- За сутки в России зарегистрировали 15 982 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 5 376 .

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.