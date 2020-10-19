РИАМО – 19 окт. В некоторых районах Москвы вечером в понедельник пошел мокрый снег, он сразу тает, сообщает РИА Новости.

«Да, действительно, идет снег, сегодня мы прогнозировали (его) во второй половине дня и в ночные часы. Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождем, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется», - отметила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что снег может немного задержаться только на газоне.

К концу этой недели в Московский регион придет потепление. Однако теплая погода продержится только сутки.

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