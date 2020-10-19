РИАМО - 19 окт. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в истязании 4-летней девочки, следователи расследуют уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 16 октября 2020 года сотрудники дошкольного образовательного учреждения <...> обнаружили на теле 4-летней девочки множественные ссадины. Ребенок сообщил, что данные телесные повреждения ей причинил один из родителей», - сказала Иванова.

Девочку отвезли в больницу. Следователи собираются навестить ребенка и пообщаться с ним.

Девочка находилась в семье под опекой. Заключение о возможности быть кандидатами в усыновители супругам выдали в 2017 году. В феврале 2018 года отдел опеки и попечительства одного из субъектов РФ вынес распоряжение о передаче девочки под опеку.