РИАМО - 19 окт. До конца 2020 года в городском округе Кашира будет построена котельная, она необходима для вентиляции, отопления и горячего водоснабжения цехов завода металлоконструкций и котлостроения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ход строительства объекта проверили инспекторы надзорного ведомства. На текущее время выполнены несущие конструкции, наружные и внутренние инженерные сети, ограждающие конструкции, произведена установка технологического оборудования.

«Строительство объекта ведется в соответствии с графиком, на данный момент в котельной идут пуско-наладочные работы и благоустройство. Прогнозируемая дата окончания работ – ноябрь 2020 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Предназначение котельной заключается в вентиляции, отоплении и горячем водоснабжения цехов завода металлоконструкций и котлостроения в Кашире.