РИАМО - 19 окт. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка 2017 года рождения после падения на него зеркала, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что инцидент произошел в понедельник в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы. Со стены сорвалось зеркало и упало на мальчика.

«Прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи оказывали ребенку реанимационные действия. Несмотря на оказанную помощь от полученной травмы мальчик скончался на месте», - сказала Иванова.

Следователи работают на месте ЧП, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

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