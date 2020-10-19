РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 19 окт. В микрорайоне Силикат городского округа Котельники убрали территорию возле пруда на минувшей неделе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За прошлую неделю на территории городского округа Котельники МБУ «Спецтранс» провело уборку территории вокруг пруда, дорожного покрытия в микрорайоне Силикат. Работы производились при помощи специализированной техники», - говорится в сообщении.

Также отремонтировали ямы у дома №14 в микрорайоне Силикат, убрали тротуары и дороги на закрепленных за МБУ «Спецтранс» территориях, мусор с газонов и урн.