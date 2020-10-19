РИАМО - 19 окт. В мастерской «Сенеж» начался второй онлайн-модуль образовательной программы «Женщина-лидер», четвертый очный модуль, который должен начаться в декабре 2020 года, может не состояться в привычном формате в связи с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы мастерской управления «Сенеж».

После того, как участницы успешно завершили прохождение первого модуля по формированию персонально бренда, пришло время поработать в команде. Участницы образовательной программы «Женщина-лидер» поделились на команды по 3-5 человек, чтобы совместными усилиями представить свои социальные проекты.

«Инициативы, презентованные участниками образовательной программы, находятся в разной стадии готовности. Для некоторых проектов пока сформулирована только идея и понятны основные шаги по достижению, а часть из них – уже функционирует, но авторы хотят повысить их эффективность путем получения новых компетенций», – отметила руководитель межмодульной части образовательной программы «Женщина-лидер» Марина Петрова.

Второй модуль предусматривает большое количество теоретических и практических знаний, которыми с участницами будут делиться опытные предприниматели, руководители социальных инициатив, специалисты в областях образования, продвижения личности и деловых коммуникаций.

«Лекторам второго модуля предстоит показать женщинам-лидерам, как создаются новые сообщества. Это главный инструмент в привлечении внимания к социальным проблемам в регионах России», – отметила проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Программа, стартовавшая в мастерской «Сенеж» состоит из четырех модулей. Три из них проходят в онлайн-формате, а последний – в очном, который должен пройти в Солнечногорске на территории мастерской.