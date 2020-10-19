РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. На полигоне ЦНИИТОЧМАШ в Подольске выявили победителей и призеров кубка Федерации высокоточной стрельбы России (ФВСР) по силуэтной стрельбе сезона 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию «Ростех») и ФВСР провели на полигоне в поселке Львовском завершающий матч открытого кубка ФВСР по силуэтной стрельбе из винтовок .22LR и винтовок центрального боя (Big Bore rifle). В соревнованиях приняли участие более 40 любителей стрельбы из Москвы, Московской области и регионов России.

«В дисциплине силуэтной стрельбы из винтовок .22LR результаты распределились так: первое место у Максима Мосина (Москва), второе – у Сергея Иконникова (Москва), третье – у Максима Писаренко (Архангельск). Подольчанин Андрей Дарькин – четвертый»,- говорится в сообщении.

В стрельбе из винтовок центрального боя победа у Владимира Щербина (Москва), серебро взял Илья Герасимов (Владимир), бронзу – Дмитрий Жуков (Москва)

Особенностью турнира стало то, что у организаторов появилась уникальная возможность провести второй раз на этой площадке матч по силуэтной стрельбе из винтовок центрального боя. В этой элитной дисциплине стреляли по бумажным мишеням из положений «стоя» и «с рук» на дистанциях 200, 300, 385 и 500 метров. Стрелок должен был поразить на каждой дистанции две группы мишеней по пять штук. На каждую группу время стрельбы было ограничено - 2,5 минуты.

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ состоялись четыре матча по силуэтной стрельбе из винтовок .22LR и два матча по большим калибрам. В них приняли участие более 100 стрелков из городов России, большинство из них – постоянные участники соревнований. Многие показали высокие результаты.