РИАМО - 19 окт. В городском округе Егорьевск был найден, транспортирован и уничтожен боеприпас времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

После того, как работники комплекса по переработке отходов обнаружили в контейнере с металлическими отходами 50-миллиметровую минометную мину, они сообщили об этом в службу спасения. На вызов выехали взрывотехники, которые не смогли обезвредить снаряд на месте.

«Поместив боеприпас в специальный контейнер, специалисты транспортировали его в карьер, где уничтожили, согласно инструкции», - отметил заместитель начальника 22 отряда Денис Совенков.

Боеприпас был найден на территории КПО «Восток», который располагается в деревне Поцелуево.