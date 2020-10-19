РИАМО - 19 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил зампреду правительства РФ – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой особой экономической зоны «Максимиха» в городском округе Домодедово, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В настоящее время на территории РФ действуют 33 ОЭЗ, 90 территорий опережающего развития. Президент Владимир Путин поручил повысить эффективность использования бюджетных средств при создании и функционировании ОЭЗ и ТОР, не допускать создание неэффективных образований», - отметил Трутнев.

Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. Только на первом этапе в «Максимихе» создадут порядка 550 рабочих мест. Жители смогут найти работу с достойной зарплатой рядом с домом.

Инвестиции могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. По прогнозам за десять лет налоговая отдача только от первых двух резидентов - порядка 1,3 миллиарда рублей.

«На территории Московской области действуют уже четыре ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ «Максимиха» мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тысяч гектаров», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что у городского округа Домодедово очень удобное, перспективное направление.

«Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении», - добавил губернатор.

Для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.