РИАМО – 19 окт. Астрофизик предупредил, что 2 ноября рядом с Землей может пролететь астероид средних размеров, космический камень размером с холодильник несется со скоростью 25 тысяч миль в час, сообщает Газета.ru.

«2018VP1 — весьма небольшой, порядка 6,5 фута (чуть больше 2 метров) и не представляет угрозу Земле. Его шансы войти в атмосферу Земли оцениваются в 0,41%, но если это и произойдет, он разрушится благодаря своему чрезвычайно малому размеру», — говорится в сообщении.

При этом небесное тело принадлежит к весьма распространенной группе аполлонов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.

Вероятней всего, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли, что примерно равно расстоянию до орбиты Луны.