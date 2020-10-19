РИАМО - 19 окт. Благодаря сортировке отходов на комплексе «Юг» в Коломенском городском округе за один год, удалось сохранить площадь земли в 15 футбольных полей, за это время прошли сортировку 270 тысяч тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Комплекс «Юг» стал первым современным центром по сортировке твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Сейчас ежедневно на сортировочные линии поступает более 800 тонн ТКО. Сразу после выхода комплекса на полную мощность был закрыт старый полигон «Воловичи».

«Переработка отходов является одним из наиболее эффективных способов снижения нагрузки на окружающую среду. Поэтому «РТ-Инвест» строит и развивает комплексную систему обращения с отходами. В ближайшем будущем функционал наших комплексов расширится», - сказал гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он уточнил, что компания планирует возвести собственные предприятия по переработке пластиковых отходов в гранулы, которые не будут уступать по качеству первичному сырью.

«Мы планируем перерабатывать в год до 200 тысяч тонн полимеров. И это будет еще один шаг к нашей главной цели — максимальному рециклингу и нулевому захоронению», - подчеркнул Шипелов.

С открытия комплекс работал в круглосуточном режиме и уже через месяц вышел на проектную мощность. За год сортировочный цех принял более 270 тысяч тонн отходов, это почти 10% от всего объема производимых в регионе отходов.

«Если перевести в наглядный эквивалент, то по весу это примерно 9 тысяч стандартных вагонов метро. Отсортированные вторичные материальные ресурсы на комплексе по размерам равнозначны площади 15 футбольных полей», - добавляется в материале.

Кроме того, было переработано более 30 тысяч тонн крупногабаритных отходов, таких как старая мебель, бревна, ветки, оконные рамы и небольшие деревянные постройки.

Сортировка не прекращалась даже во время карантина. Режим работы был скорректирован с учетом соблюдения социальной дистанции между сотрудниками и перерывов на дезинфекцию помещений.

Благодаря открытию комплекса в Коломенском округе появилось более 450 новых рабочих мест, из них 80% заняли местные жители.

За прошедший год «РТ-Инвест» запустил три комплекса в Коломенском, Сергиево-Посадском округах и Кашире. Четвертый КПО «Храброво» будет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года. Сейчас общая мощность линий сортировки комплексов – 1,050 миллиона тонн отходов в год. Уже скоро этот объем увеличится до 1,5 миллионов тонн.