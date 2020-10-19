РИАМО - 19 окт. На территории Московской области за девять месяцев этого года возвели 28 социальных объектов за счет внебюджетных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

В Подмосковье на 100% выполнен план по вводу общеобразовательных учреждений. С 1 сентября заработали три новых школы на 1,76 тысячи детей в Королеве, Истре и Ленинском городском округе.

«С начала года построены 12 детских садов, рассчитанных на 2 тысячи 867 воспитанников. Некоторые объекты находятся в высокой степени строительной готовности, их готовят к вводу в эксплуатацию. Среди них: два объекта на 470 человек в Балашихе, три объекта на 932 ребенка в Красногорске, садик на 350 воспитанников в Люберцах», - говорится в сообщении.

Шесть детских садиков в регионе ввели в эксплуатацию. Это ДОУ на 80 детей в Балашихе, на 235 воспитанников в Котельниках, два сада на 240 мест и один на 360 воспитанников в Ленинском округе, на 200 детей в Солнечногорске.

Три спортивных объекта готовы принимать посетителей. Так, разрешение на ввод в эксплуатацию получили физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском округе и спорткомплекс в Люберцах. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию спортивный объект в Одинцове.

За девять месяцев построены два объекта культуры. Это художественный выставочный зал в Пушкине. А в Пущине появился частный музей антикварных машин.