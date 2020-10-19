РИАМО - 19 окт. Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.С. Шокина признано лидером по объемам выручки за 2019 год в рейтинге информационно-аналитического центра Государственной корпорации Ростех, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Российское предприятие является ключевым в производстве радиоэлектронной промышленности и развитии сопутствующих производств. Компания притягивает к себе новых инвесторов и стартапы в области электроники. Благодаря этому на базе предприятия удалось создать особую экономическую зону, которая получила название «Исток».

«Сейчас здесь локализовано 22 резидента, которые, преимущественно, также занимаются радиоэлектроникой», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо лидерства по выручке предприятие возглавило топ-30 научно-производственных организаций.

В рейтинг вошли и другие предприятия Подмосковья. Институт инженерной физики городского округа Серпухов, занявший второе место по выручка от научной деятельности, конструирования и разработки продукции, и АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики».