РИАМО - 19 окт. В Можайском районе столицы планируют построить 11 социальных объектов – детсады, школы, учреждения здравоохранения - в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

В кварталах 67, 68-69 запланировано строительство поликлиники с детским и взрослым отделениями на 750 посещений в смену, школы и детского сада на 550 и 150 мест соответственно.

«В кварталах 78-80, 107-110 будут построены два детских сада на 150 мест каждый и новый корпус городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича. В микрорайонах 71-72, 75 возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школу на 650 мест и два детских сада на 125 и 150 мест, школу искусств», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В этом районе по программе решено построить 148 жилых домов. Для обеспечения волнового переселения подобрано десять стартовых площадок.