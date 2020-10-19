РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Юная жительница Люберец Алиса Надирова стала лауреатом международного конкурса «Мировая сенсация», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Алиса Надирова стала лауреатом I степени международного конкурса «Мировая сенсация». Конкурс проходил в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Она выступала в номинации «Эстрадный вокал» с песней «Мамины руки, мамино сердце», возрастная категория 12-14 лет.

«Поздравляем Алису и ее преподавателей Лилию Локтеву и Анастасию Семенову», - заключается в материале.