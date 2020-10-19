РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Свыше 300 жительниц подмосковного Красногорска прошли маммографию в сентябре нынешнего года в Красногорской горбольнице №1, сообщила заведующая первичным онкологическим отделением лечебного заведения Шарапат Назарова.

«За сентябрь было исследовано более 300 маммографий, при которых выявлено два злокачественных новообразования молочной железы», - сказала Назарова.

В женской консультации Красногорской больницы №1 в рамках месячника профилактики онкологических заболеваний молочных желез проводят акцию «Доступная маммография». В понедельник в ней принял и участие около 20 жительниц округа. Следующая акция запланирована на 28 октября.

В дни проведения акции исследование можно пройти без направления от акушера-гинеколога или терапевта. Записаться можно по телефону: 8(495)563-37-97.

Кабинет маммографии будет работать с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Карбышева, дом 2А, женская консультация.

Маммография - это рентгенологическое исследование молочной железы, которое помогает обнаружить различные опухолевые заболевания и выявить онкологию на ранней стадии.