Новый тематический парк «Остров Мечты», который открылся в Москве в феврале, почти сразу попал в первую волну коронавируса и только в июле, после отмены самоизоляции, заработал вновь. Сейчас, когда на горизонте маячит очередной карантин, сфера развлечений снова под угрозой. О том, как парк работает в условиях пандемии, что нового появилось за это время и как учли замечания посетителей, РИАМО рассказал генеральный директор тематического парка «Остров Мечты» Борис Пищик.

- Каким оказался високосный 2020 год для «Острова Мечты»? Тяжело ли работать в условиях пандемии?

- Безусловно, нынешний год выдался очень тяжелым: все наши планы, сформированные на момент открытия, были сильно скорректированы. Несколько месяцев мы были закрыты и после открытия, в соответствии с санитарными требованиями города, снизили максимальную посещаемость парка. В результате поток гостей после повторного открытия ниже плановых показателей.

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- После открытия «Острова Мечты» были претензии от посетителей, что парк местами недоработан. Была ли проведена работа в этом направлении?

- Мы благодарны гостям за то, что они обращали внимание на некоторые наши недоработки. Все пожелания мы учитывали — и воплощали в жизнь, когда была техническая возможность. Более того, мы запустили несколько дополнительных аттракционов, которые стояли у нас в плане. Например, в тематической зоне «Черепашки-ниндзя» появилась катальная гора с мертвой петлей «Полет в тоннеле», в зоне «Гонка Мечты» — аттракцион «Час Пик», открылись призовые игры. Кроме того, мы запустили несколько шоу, например, первое в России голографическое шоу «Маугли в стране динозавров», а недавно открыли первый в Европе салон красоты Hello Kitty.

Мы планируем не останавливаться и в части улучшений, и в части дополнительных зон развлечений — это процесс постоянный. План развития у нас есть на ближайший год уж точно.

- Некоторые посетители жаловались, что цены на аттракционы в «Острове Мечты» слишком высокие — их как-то корректировали?

- У нас еще в марте началась акция, в рамках которой были введены определенные льготы и скидки по билетам — и она продолжается до сих пор. Так, стандартные категории билетов в будни сейчас можно купить по цене 1 800 рублей за взрослый билет вместо 2 600 и 1 600 рублей за детский билет вместо 2 200.

Сложно сказать, дешево это или дорого. Мы исходим из того, что те цены, которые есть, с учетом количества предоставляемых внутри парка развлечений, вполне доступны для посетителей. Возможность сходить в парк развлечений по цене двух билетов в кино и провести там весь день, имея возможность использовать все развлечения парка, которых суммарно более 30, — в моем понимании это не очень высокая цена.

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- Какие ограничения были введены в «Острове Мечты» в связи с пандемией Covid-19?

- Все ограничения, предусмотренные санитарными требованиями Роспотребнадзора и столичной мэрии, в парке действуют в полном объеме. Это и наличие социальной дистанции в очередях ожидания, и сокращение количества людей, которые могут одновременно кататься на аттракционах, для соблюдения той же социальной дистанции.

Кроме того, с целью реализации санитарных требований были увеличены интервалы работы аттракционов: мы проводим их дополнительную санитарную обработку после каждого катания — обрабатываются все поверхности, которых касаются гости.

В результате сейчас мы можем позволить себе работать в пределах максимум 25-30 % от проектной мощности. Мы просто не можем пустить больше людей единовременно.

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- Как строится в плане защитных мер работа с персоналом и гостями тематического парка?

- Все наши сотрудники и в рамках офиса, и, тем более, в рамках зон контакта с посетителями в обязательном порядке носят маски и перчатки. Весь персонал ежедневно проходит медосмотр с измерением температуры, а раз в две недели сдает тесты на Covid-19.

Что касается гостей, то мы бесплатно раздаем им маски – как на входе в «Остров Мечты», так и на всех аттракционах. По всему парку расставлены несколько сотен аппаратов с санитарными жидкостями.

Во всех общественных пространствах и зонах ожидания нанесена маркировка для соблюдения социальной дистанции. Такая же маркировка нанесена и на аттракционах: рассадка там производится не со штатной численностью, а с сокращенной — опять же, для соблюдения социальной дистанции.

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- А как вы работаете с теми гостями, которые приходят без масок в «Остров Мечты»?

- Мы следим за тем, чтобы все наши гости были в масках — и настаиваем на том, чтобы они их носили.

Мы, к сожалению, порой вынуждены навязывать посетителям этот сервис — но таковы текущие реалии пандемии.

О необходимости соблюдения мер против Covid-19 нашим гостям напоминает служба клиентского сервиса на входе в парк — ее сотрудники также выдают маски, если это необходимо.

За соблюдением санитарных ограничений посетителями также следит персонал аттракционов, магазинов и ресторанов. Кроме того, в парке постоянно транслируются объявления, напоминающие о необходимости соблюдения санитарных норм.

- Какие зоны пользуются наибольшей популярностью среди посетителей тематического парка?

- Взрослые с удовольствием посещают тематическую зону «Маугли в стране динозавров» и зону «Черепашек-ниндзя» в Нью-Йорке, а маленьким детям ближе «Деревня Смурфиков». Для разных групп наших гостей интересны разные зоны. Суть создания парка как раз и состояла в том, чтобы все люди — и взрослые, и дети — находили для себя интересные развлечения.

- Не было ли оттока арендаторов из-за пандемии?

- Конкретные финансовые цифры мы посмотрим по итогам года, сейчас сложно прогнозировать — ситуация меняется ежедневно. Но очевидно, что они скорректированы в сторону снижения: ситуация достаточно тяжелая.

Тем не менее, несмотря на пандемию Covid-19, менеджмент и собственники предприятия решили сохранить штат.

Поэтому практически все те люди, с которыми мы закрывали парк в середине марта, открыли его с нами же в июле.

Что касается арендаторов на городском променаде, про них мне сложно сказать — я возглавляю тематический парк, а за них отвечает холдинговая компания. Но визуально после самоизоляции большинство арендаторов осталось на месте. Более того, за последний месяц в зоне городского променада открылось много ресторанов — так что, как я понимаю, менеджмент сумел найти компромисс с арендаторами.

Мы в принципе сторонники нахождения компромисса со всеми нашими партнерами. Это касается как арендаторов, так и крупных западных лицензионных компаний.

- Каковы планы развития тематического парка на ближайшее время? Существует план на случай повторной самоизоляции?

- Наша основная задача — это выведение парка на проектную мощность с точки зрения посещаемости. У нас есть планы по увеличению и развитию направления развлечений — в частности, мы планируем открыть несколько новых аттракционов. Например, аттракцион в тематической зоне «Отель Трансильвания», который очень ждут наши гости. Это наша приоритетная задача.

Что касается увеличения потока гостей, то в этом плане мы будем ориентироваться на ситуацию с пандемией Covid-19 как в России в целом, так и в Москве в частности.

План на случай карантина у нас, конечно, есть — мы рассматриваем самые разные сценарии. Но сейчас никто, к сожалению, не может сказать, какой из них реализуется — в этом основная проблема.

- Что вы посоветуете тем, кто еще не побывал в «Острове Мечты», стоит ли сейчас идти в парк?

- Тут нужно сказать, что большинство людей у нас в силу разных причин никогда не бывали в тематических парках. Гости, пришедшие к нам впервые, не сразу понимают отличие тематического парка от привычных луна-парков, где ты ходишь и платишь за катание на каждом аттракционе.

Но тематический парк «Остров Мечты» — это не просто набор аттракционов: это целые миры, в которых живут любимые персонажи. В каждой локации все аттракционы связаны единой концепцией. Скажем, мир «Черепашек-ниндзя» — он такой активный и хулиганистый, как и сами герои: например, темная катальная гора «Полет в тоннеле» или гигантский маятник «Молот Судьбы». А тематическая зона «Деревня Смурфиков» — это, напротив, локация для маленьких детей с детскими и семейными аттракционами.

Порой наши гости очень удивляются, когда, заплатив один раз за вход в тематический парк, они получают возможность пользоваться всеми локациями без доплаты. Билет дает им доступ ко всем развлечениям «Острова Мечты» и доплачивать ничего не нужно. Все аттракционы, развлечения и шоу становятся доступными для гостя, как только он пересекает турникеты. Это совершенно новый опыт для нашей страны.