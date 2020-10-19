РИАМО - 19 окт. Перед судом предстанет обвиняемый в порче вагонов электропоездов столичного метрополитена, расследование и уголовного дела в отношении москвича завершено, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Задержан безработный 22-летний житель столицы, подозреваемый в совершении фактов вандализма на территории московского метро», - говорится в сообщении.

Обвиняемый на протяжении года проникал на огражденную территорию, в тоннели и электродепо метрополитена и, использовав аэрозольную краску, наносил различные надписи и рисунки на вагоны поездов.

«Злоумышленник действовал преимущественно в ранние утренние часы или позднее ночное время», - уточняется в материале.

Доказана его причастность к девяти случаям. Общая сумма материального ущерба составила более 74 тысяч рублей.