РИАМО - 19 окт. В Московской области и столице до 20 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15-20 метров в секунду действует в Москве до 16:00 20 октября, в Подмосковье – до 17:00 20 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Рязанской и Смоленской областей.

В Московском регионе 20 октября прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет плюс 1-3 градуса, днем – плюс 3-5 градусов. В регионе также прогнозируют дождь и мокрый снег.