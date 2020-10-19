РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 окт. Футбольная команда ветеранов из подмосковных Котельников обыграла клуб ветеранов Люберец со счетом 3:0, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ветеранам Котельников удалось победить Люберецкий «Торгмаш» с разгромным счетом 3:0. Команда городского округа Котельники с большим отрывом по набранным очкам от своих преследователей заняла первую строчку в турнирной таблице», - говорится в сообщении.

Матч, прошедший на стадионе «Торпедо» в Люберцах, позволил ФК «Котельники» стать чемпионами Открытого первенства городского округа Люберцы среди ветеранов старше 55 лет сезона 2020 года.