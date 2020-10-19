РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. В понедельник добровольные дружинники провели рейд на остановке «Новый городок» в Медвежьих Озерах Щелкова и раздали жителям защитные маски, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Участники рейда проверили, как жители соблюдают масочный режим, и провели дежурство на автобусной остановке «Новый Городок», а также в салонах автобусов, движущихся в сторону Московской области. Пассажирам без масок рассказывали о значимости профилактики коронавируса и выдавали средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Подобные проверки для профилактики распространения коронавируса проходят по всему городскому округу Щелково.