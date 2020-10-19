РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Искусственные легкие и сердце могут использовать для лечения тяжелого течения коронавирусной инфекции в клинике «Медси» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы сети медицинских клиник.

«В клинической больнице №1 «Медси» в Отрадном появилось новое оборудование – ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которое помогает усилить мощность реанимационного отделения для пациентов с тяжелым течением Covid-19 и пневмонией», - говорится в сообщении.

ЭКМО – это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, когда собственные сердце или легкие слишком больны, чтобы выполнять свою нормальную работу. Этот метод показал хорошие результаты в лечении пациентов, находившихся в критическом состоянии, в Китае и Европе в период пандемии.

«В КБ1 «Медси» в Отрадном организована бригада специалистов ЭКМО, для руководства которой привлечен Сергей Меснянкин, имеющий большой опыт в кардиоанестезиологии, искусственном кровообращении и ЭКМО», - заключается в материале.