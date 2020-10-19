РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Клиника «» из подмосковного Красногорска приняла участие в разработке теста, который позволит прогнозировать тяжесть течения коронавирусной инфекции у пациента, говорится в сообщении пресс-службы сети медицинских клиник.

Инновационная биотехнологическая компания «Система-БиоТех», входящая в группу АФК «Система», разрабатывает первый диагностический тест, позволяющий прогнозировать вероятность тяжелого течения заболевания и смертельного исхода при инфицировании Covid-19.

«Клиническая больница №1 «Медси» в Отрадном выступила партнером и предоставила возможность исследовать материал пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, находящихся в стационарных и реанимационных отделениях», - говорится в сообщении.

Также были использованы данные пациентов НИИ имени Склифосовского и добровольцев, перенесших коронавирусную инфекцию, в том числе сотрудников компаний «Система-БиоТех», «Медси», АФК «Система».

«Генетический тест поможет врачам вовремя подобрать индивидуальную терапию для каждого инфицированного SARS CoV-2, получить данные для допуска медицинского персонала к работе с коронавирусными больными, а также необходимости проведения вакцинации для людей, ранее не переболевших Covid-19», - заключается в материале.