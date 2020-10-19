РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Оборудование для перепрофилированного из инфекционного стационара физкультурно-оздоровительного комплекса Люберец поступит до 25 октября, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Люберцах переоборудуют ФОК «Люберецкий» во временный инфекционный стационар.

«Завтра (20 октября - ред.) планируется проведение пуско-наладочных работ. Все необходимое медицинское оборудование будет доставлено в учреждение до 25 октября», - сказал Ружицкий.

В учреждении будет развернуто 199 коек, из них 20 – реанимационных. В понедельник в стационар доставили аппарат КТ.

Первых пациентов стационар сможет принять 26 октября.