РИАМО - 19 окт. В понедельник в школах Московской области началось исследование по модели международного «PISA для школ», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«До 8 ноября в исследовании уровня образовательных достижений примут участие 150 подмосковных школ – учреждения отобраны в результате независимой выборки из всех школ региона», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в исследовании принимают участие обучающиеся в возрасте 15 лет, причем количество участников также определяется выборкой и может быть разным.

«В ходе компьютерного тестирования будет определен уровень владения обучающимися читательской, математической и естественно-научной грамотностью. Исследованием предусмотрена анкета, вопросы которой затрагивают культурные, материальные и образовательные ресурсы семьи», - отметила министр.

Она уточнила, что участие региона в исследовании позволит получить независимый анализ о состоянии системы образования и рекомендации по повышению качества общего образования в Московской области.