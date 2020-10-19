РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Управляющим компаниям Подольска поручили провести работу по заливке хоккейной коробки в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов встретился с представителями управляющих компаний «МУЖРП-12» и ООО «УК Август ЖКХ», в управлении которых находятся многоквартирные дома №№13 и 15 по улице Академика Доллежаля. Оба этих дома находятся на одном земельном участке, имеют общую придомовую территорию. На этом же участке находится хоккейная коробка, которой пользуются все жители микрорайона Кузнечики.

«Представителям компаний предложено инициировать проведение общих собраний собственников этих домов по вопросу о согласии на раскадастрирование земли под хоккейной коробкой, а также о передаче хоккейной коробки из общедомовой в муниципальную собственность», - говорится в сообщении.

Даны указания о подготовке хоккейной коробки к эксплуатации в зимний период. Предусмотрены уборка песка и щебня с площадки, а также подготовка уборочного инвентаря и рукавов для заливки льда поручены «МУЖРП-12». Частичный ремонт коробки поручен МБУ «Подольский комбинат благоустройства.

В содержании хоккейной коробки также будут участвовать ООО «УК Август ЖКХ», территориальное управление и спорткомплекс «Подолье».