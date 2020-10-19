РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в вандализме в одном из домов на Рязановском шоссе округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть четвертого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя товарищества собственников жилья о том, что в подъезде дома на Рязановском шоссе неизвестный разбил стекло тамбурной двери. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний местный житель. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.