РИАМО – 19 окт. Первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил, что госвыплаты на детей в 10 тысяч рублей смогут компенсировать родителям траты на обеды для школьников во время удаленки, сообщает Nation News.

«У меня, например, восемь детей, четвертому из них меньше семи лет. Мы уже месяц назад били в колокола в таком плане, вот отправляют детей на домашнее обучение, а обед кто им будет готовить? Потому что, когда ребенок ходит в школу, он там ест полноценно, это какая нагрузка снимается с родителей, и это оплачивает государство, а не родители. А теперь детей отправляют домой, и мама с папой должны готовить этот обед — это отдельная проблема», — считает Пожигайло.

Он посчитал, что в среднем обед ребенка ежедневно обходится родителям в 200 рублей. Таким образом, выплаты от государства смогут компенсировать затраты на питание во время дистанционного обучения.

Спикер добавил, что деньги предусмотрены в бюджете и не нанесут ему серьезный ущерб.​