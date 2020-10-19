РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали посетителям пенсионного фонда о важности ношения световозвращающих фликеров, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проведения регионального социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись» в управлении пенсионного фонда и Подольском управлении социальной защиты населения сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провели информационно-разъяснительную акцию «Будь заметнее на дороге».

«Сотрудники ГИБДД рассказали посетителям о важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток и показали, как необходимо размещать фликеры на одежде, чтобы водитель мог их видеть. Участникам акции были подарены тематические памятки и световозвращатели», - говорится в сообщении.