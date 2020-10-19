РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Спортсмены городского округа Люберцы завоевали семь медалей за два дня на соревнованиях по самбо, говорится в сообщении Федерации самбо муниципалитета.

В Королеве 17 октября состоялось первенство Московской области по самбо среди юниоров 2001-2003 годов рождения, в котором приняли участие спортсмены из 27 муниципалитетов области. А 18 октября там же состоялся Чемпионат Московской области по самбо.

«В первый день соревнований команда МСОО «Федерация самбо городского округа Люберцы» завоевала три бронзовых медали. В весовой категории до 58 килограммов отличился Илья Бакотин, в весе до 64 килограммов - Рауль Шхагошев, и в весе до 98 килограммов - Юрий Рогачев», - говорится в сообщении.

Во второй день соревнований в весовой категории до 79 килограммов Виктор Федулов и в весе до 88 килограммов Роман Черницкий завоевали бронзовые награды. В весе до 71 килограмма Иван Захаров получил серебряную медаль. Чемпионом Московской области в весе до 64 килограммов стал Алексей Шкоров.

«Спортсменов и их тренеров Виктора Худякова и Андрея Лецко поздравляют с заслуженными наградами и желают успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в составе сборной команды Московской области», - заключается в материале.